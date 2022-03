Zadržali študentku podozrivú z otrávenia osôb na nemeckej univerzite

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecká polícia zadržala 32-ročnú študentku, ktorá je podozrivá z otrávenia siedmich osôb na Technickej univerzite v Darmstadte. Na súde bude čeliť obvineniu z pokusu o vraždu, no pre psychické problémy sa možno napokon vyhne trestnej zodpovednosti. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenia miestnych orgánov činných v trestnom konaní.



Ženu zadržali na základe forenzných dôkazov zaistených na mieste činu a výpovedí viac ako 1000 svedkov. Po zatknutí ju polícia odovzdala do rúk psychiatrov.



Incident sa odohral v auguste minulého roka, keď sa v priestoroch Katedry materiálového inžinierstva a geologických vied Technickej univerzity v Darmstadte niekoľko ľudí začalo po požití jedla a nápojov sťažovať na vážne zdravotné problémy, pričom vykazovali symptómy, ktoré mohli byť príznakom otravy. Dve obete museli previezť do nemocnice do Frankfurtu, ostatných ošetrili na mieste. Jeden zo študentov sa na určitý čas nachádzal vo vážnom stave; po požití jedu mu zmodrala pokožka.



Polícia sa domnieva, že jed sa nachádzal v nádobách na mlieko a vodu. Podľa vyjadrení polície mala chemikália "prenikavý zápach".



V Nemecku sa za uplynulé roky vyskytlo viacero prípadov úmyselnej otravy. V decembri 2019 bolo v pôrodnici mesta Ulm otrávených päť novorodencov morfiom, všetci otravu prežili. Polícia vtedy zadržala podozrivú zdravotnú sestru, avšak neskôr ju prepustila a napokon nikoho iného nestíhala. V roku 2018 policajti zadržali muža, ktorý pridal svojim kolegom do jedla prášok s prímesou olova, ortuti a kadmia. Súd ho odsúdil na doživotie.