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V Nemecku zaistili kokaín v hodnote približne 500 miliónov eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Podľa colných úradov a prokuratúry boli drogy v prepravnom kontajneri zo západnej Afriky, ktorý bol podľa dokladov prevážal kakaové bôby do Španielska.

Autor TASR
Berlín 3. júna (TASR) - Nemeckí colníci vo Wilhelmshavene na pobreží Severného mora zaistili viac ako osem ton kokaínu v hodnote približne 500 miliónov eur, informovali v stredu prokuratúra v meste Aurich a Generálne colné riaditeľstvo v Kolíne. Agentúra DPA uvádza, že ide o jednu z najväčších zadržaných zásielok tejto drogy v Nemecku v posledných rokoch, píše TASR.

Úrady objavili drogy v hlbokovodnom kontajnerovom prístave Jade-Weser ešte 9. februára, ale z taktických dôvodov o ňom doteraz neinfomovali.

Podľa colných úradov a prokuratúry boli drogy v prepravnom kontajneri zo západnej Afriky, ktorý bol podľa dokladov prevážal kakaové bôby do Španielska.

Vďaka následnej medzinárodnej spolupráci zadržali španielske orgány v polovici mája dvoch podozrivých vodcov nelegálnej skupiny počas zinscenovaného odovzdania kontajnera v španielskej provincii Almería. Jedným z obvinených je generálny riaditeľ importnej spoločnosti.

Nemecký minister financií Lars Klingbeil ocenil úspech vyšetrovateľov. „Osem ton kokaínu v jedinom zadržaní – to je veľká rana pre medzinárodný obchod s drogami,“ poznamenal.

Oznámil, že čoskoro predloží vláde návrh zákona o colnej finančnej spravodlivosti a poskytnúť colným úradom nové technické a právne nástroje na boj proti organizovanému zločinu.
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