V Nemecku zaistili rekordné množstvo drogy captagon

Aachen/Essen 21. decembra (TASR) — Nemeckí colníci v uplynulých mesiacoch zaistili doteraz najväčšie množstvo drogy captagon, označovanej aj za kokaín chudobných. Celkovo našli 461 kilogramov tabliet v hodnote približne 59 miliónov eur. Vo väzbe sa začiatkom októbra ocitli štyria Sýrčania vo veku od 33 do 45 rokov, informovali vo štvrtok podľa agentúry DPA colný úrad v Essene a prokuratúra v Aachene.



Prvý veľký objav sa podaril koncom roka 2022. Na letisku Kolín nad Rýnom/Bonn našli colníci viac ako desať kilogramov tabliet captagonu — z toho asi 59.000 pri kontrole balíkov odoslaných do Bahrajnu. Droga bola ukrytá v siedmich balíkoch v brzdových valcoch.



Počas colnej kontroly na letisku v Lipsku bolo zaistených približne 32 kilogramov tabliet ukrytých medzi vonnými sviečkami v dvoch balíkových zásielkach do Saudskej Arábie.



Vyšetrovatelia následne prišli na stopu štyrom podozrivým s bydliskami v Aachene, Alsdorfe a Viedni. Našli aj garáž, ktorú si páchatelia prenajali.



Vlani v septembri colný úrad v Lipsku pri kontrole zaistil ďalších 17 kilogramov tabliet captagon. Drogy boli ukryté v peci na pizzu a mali byť odoslané do Saudskej Arábie.



V tom istom mesiaci sa na letisku Kolín/Bonn podarilo zabrániť ďalšej dodávke približne 30 kilogramov tabliet do Bahrajnu; ukryté boli vo vzduchovom filtri.



Začiatkom októbra pracovníci colného úradu v Essene na príkaz prokuratúry v Aachene zatkli štyroch podozrivých a prehľadali ich byty a garáže, ktoré si prenajali. V garáži vyšetrovatelia objavili kufor obsahujúci 48 kilogramov tabliet a palety so 16 tonami piesku, pod ktorými bolo skrytých ďalších 324 kilogramov tabliet.



Vyšetrovanie prípadu podľa prokuratúry pokračuje, keďže množstvo drogy naznačuje, že ide o organizovanú zločineckú skupinu.



Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, ktorá sa vyrába prevažne v Libanone a Sýrii. Je vysoko návyková a môže spôsobiť depresie, halucinácie a úzkosť. V mnohých krajinách je klasifikovaná ako nelegálna omamná látka. Je aj na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry.