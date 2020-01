V Nemecku zakázali krajne pravicové zoskupenie Combat 18

Berlín 23. januára (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer zakázal krajne pravicové zoskupenie Combat 18. Oznámil to vo štvrtok jeho hovorca, uviedla agentúra DPA.



Polícia ráno prehľadala viacero objektov v šiestich spolkových krajinách — Durínsku, Hesensku, Brandenbursku, Meklenbursku-Predpomoransku, Severnom Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falcku.



Podľa zistení bezpečnostných zložiek koná zoskupenie Combat 18 v rozpore s ústavou, keďže "je vo svojej podstate spriaznené s národným socializmom". V rámci celého Nemecka má podľa vlastných odhadov 20 členov.



Combat 18 je ozbrojeným krídlom v Nemecku zakázanej neonacistickej siete Blood and Honour (Krv a česť), ktorá sa z Británie rozšírila do viacerých európskych krajín. Číslo 18 vyjadruje prvé a ôsme písmeno abecedy, teda A a H, čo sú iniciály mena nacistického vodcu Adolfa Hitlera.



Symbolom skupiny, ktorá sa pripravuje na "rasovú vojnu", je drak. Neonacisti, ktorí sa stotožňujú s Combat 18, často nosia čierne tričká a bundy s nápisom "C 18". Tieto skratky a symboly sa však po zákaze už nebudú smieť používať.



Táto krajne pravicová organizácia môže do jedného mesiaca podať voči zákazu sťažnosť na najvyššom správnom súde so sídlom v Lipsku.



Zákaz tejto skupiny doteraz sťažoval jej koncept "odporu bez vodcu" založený na bunkách, ktoré boli do veľkej miery autonómnych, avšak zároveň prepojené do siete a konali na základe spoločných zásad. Ich členovia sa stretávali na rockových koncertoch krajnej pravice, ktoré sú aj zdrojom ich príjmov.



Výzvy na zakázanie skupiny Combat 18, ako aj ďalších extrémistických pravicových združení, sa v Nemecku objavovali už dlho. Ešte viac sa ale zintenzívnili po vražde komunálneho politika Waltera Lübckeho, ku ktorej došlo vlani v júni. Muž podozrivý z jeho zabitia má väzby na pravicových extrémistov.