V Nemecku zakotvila prvá loď s jadrovým odpadom z Veľkej Británie

Hamburg 1. apríla (TASR) - Loď prepravujúca rádioaktívny odpad z Veľkej Británie do Nemecka v utorok napriek protestom aktivistov zakotvila v prístave Nordenham. Ide o prvý z ôsmich takýchto prevozov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Jadrový odpad pochádza zo spracovaných palivových článkov z vyradenej jadrovej elektrárne Sellafield v Spojenom kráľovstve. Do Nemecka prišiel v utorok okolo 06.00 h.



Odpad má byť vlakom prevezený do dočasného skladovacieho zariadenia v niekdajšej jadrovej elektrárni Isar v Bavorsku. Hoci Nemecko začalo postupne ukončovať využívanie jadrovej energie po havárii v japonskej Fukušime v roku 2011, dosiaľ nemá jasne určené miesto a podmienky uskladňovania rádioaktívneho odpadu.



V uplynulých dňoch proti preprave jadrového odpadu z Veľkej Británie do Nemecka protestovali aktivisti. Skupina s názvom „Stop Castor“ v utorok zorganizovala zhromaždenie priamo v Nordenhame a ďalšie podujatia sa majú konať v Brémach a Göttingene. Castor je anglický akronym vychádzajúci z pomenovania špeciálnej nádoby na skladovanie a prepravu rádioaktívneho materiálu.