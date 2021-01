V Nemecku zaočkovali prvou dávkou vakcíny už viac ako milión ľudí

Berlín 16. januára (TASR) - Prvú dávku vakcíny proti chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus, dostalo v Nemecku už viac ako milión ľudí. Informoval o tom v sobotu Inštitút Roberta Kocha (RKI), píše agentúra DPA.



Podľa údajov RKI prvou dávkou doteraz zaočkovali 1.048.160 ľudí, čo je takmer 1,3 percenta populácie Nemecka. V piatok dostalo prvú dávku vakcíny takmer 80.000 ľudí.



Druhú dávku očkovacej látky, ktorá zabezpečí optimálnu ochranu pred nákazou, je potrebné podať približne tri týždne od prvého očkovania, pripomína agentúra DPA. Tá zároveň upozorňuje, že počet doposiaľ zaočkovaných môže byť v Nemecku ešte vyšší, a to z dôvodu oneskoreného poskytnutia týchto údajov miestnymi samosprávami .



Takmer polovicu z tých, ktorí už prvú dávku vakcíny dostali, zaočkovali pre riziko nákazy vyplývajúce z ich povolania. Ide napríklad o lekárov alebo opatrovateľov. Najväčšiu skupinu zaočkovaných osôb tvorili seniori alebo obyvatelia opatrovateľských domovov.



V Nemecku sa novým koronavírusom od začiatku pandémie nakazili už viac ako dva milióny ľudí. Nemecká kancelárka Angela Merkelová žiada rýchlejšie sprísnenie opatrení proti novému koronavírusu a s premiérmi spolkových krajín chce preto rokovať skôr než 25. januára, ako to bolo pôvodne plánované. Mali by sa stretnúť už budúci týždeň, ako uviedli účastníci zasadnutia prezídia kresťanských demokratov (CDU). Merkelovú znepokojuje najmä omnoho rýchlejšie sa šíriaca mutácia vírusu, ktorá sa najprv objavila v Británii.