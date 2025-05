V Nemecku zatkli a obvinili bývalého sýrskeho väzenského dozorcu

Karlsruhe 28. mája (TASR) — V nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko v utorok zatkli Sýrčana, ktorý je podozrivý, že ako dozorca sa vo väznici spravovanej civilnou tajnou službou podieľal na mučení väzňov. Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe oznámila, že muža identifikovaného ako Fahd A. obvinila zo zabitia, mučenia a zbavenia slobody. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Fahd A. podľa prokuratúry pracoval vo väznici al-Chatíb v hlavnom meste Damask, známej aj pod názvom Oddelenie 251, od apríla 2011 do apríla 2012. Zariadenie podliehalo Generálnemu riaditeľstvu pre tajné služby (GID).



Zúčastnil sa tam na viac ako 100 výsluchoch, počas ktorých boli väzni fyzicky týraní, napríklad elektrickými šokmi alebo ich bili káblami. Na pokyn svojich nadriadených väzňov týral aj v noci tým, že ich vešal na strop alebo polieval studenou vodou. V dôsledku zlého zaobchádzania a podmienok zomrelo v tomto väzení najmenej 70 väzňov.



Sýrčana zatkli príslušníci Spolkového kriminálneho úradu (BKA) v meste Pirmasens. Následne ho predviedli pred vyšetrujúceho sudcu Spolkového súdneho dvora (BGH), ktorý rozhodol o jeho vzatí do väzby. Jeho stíhanie v Nemecku umožňuje takzvaná univerzálna jurisdikcia.



V Nemecku nejde o prvé zatknutie osoby podozrivej zo spáchania zločinov proti ľudskosti na území Sýrie. V januári 2022 odsúdil krajinský súd v Koblenzi na doživotie bývalého šéfa vyšetrovateľov Generálneho riaditeľstva pre tajné služby (GID) Anwara R., ktorý je údajne zodpovedný za mučenie najmenej 4000 ľudí. Po úteku do Nemecka ho spoznali obete mučenia a v roku 2019 ho polícia zatkla.



Na vrchnom krajinskom súde vo Frankfurte nad Mohanom prebieha proces so sýrskym lekárom Aláom M., obvineným z mučenia a ubližovania väzňom vo vojenskej nemocnici a väznici vojenskej tajnej služby v Homse. Vynesenie rozsudku je naplánované na 16. júna.