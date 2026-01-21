Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Nemecku zatkli mužov podozrivých z podpory separatistov na Ukrajine

Podozrivých mužov majú vo štvrtok postaviť pred súd, ktorý rozhodne o ich prípadnej väzbe.

Autor TASR
Berlín 21. januára (TASR) - Nemecká prokuratúra v stredu uviedla, že polícia zadržala ruského a nemeckého štátneho príslušníka podozrivých z členstva v zahraničných teroristických organizáciách. Údajne podporovali milície samozvanej Luhanskej a Doneckej ľudovej republiky. TASR o tom píše na základe správy agentúra DPA.

Prokuratúra tvrdí, že dvaja podozriví od roku 2016 organizovali dodávky zásob, lekárskych produktov a dronov pre proruských separatistov na východe Ukrajiny. Jeden z nich previedol na milície viac ako 14.000 eur, druhý cestoval do oblasti Donbasu na stretnutia a distribuoval tovar.

Podozrivých mužov majú vo štvrtok postaviť pred súd, ktorý rozhodne o ich prípadnej väzbe.

Proruskí separatisti podporovaní Moskvou v roku 2014 obsadili hlavné mestá ukrajinskej Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti a začali presadzovať odtrhnutie týchto regiónov od Ukrajiny.
.

