V Nemecku zatkli podozrivého z vraždy ukrajinského politika Portnova

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Portnov bol spolupracovníkom bývalého promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorého zosadili proeurópske protesty v roku 2014, známe ako Euromajdan.

Madrid 25. februára (TASR) - Podozrivého z minuloročnej vraždy bývalého ukrajinského politika Andrija Portnova na predmestí Madridu zatkli v Nemecku, oznámila v stredu španielska polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Bývalého ukrajinského politika zastrelili v máji 2025 pred súkromnou americkou školou krátko po tom, čo tam priviezol svoje deti. Španielska polícia bez ďalších podrobností oznámila, že podozrivého strelca zatkli v nemeckom meste Heinsberg neďaleko holandských hraníc.

Portnov bol spolupracovníkom bývalého promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorého zosadili proeurópske protesty v roku 2014, známe ako Euromajdan. Za porušovania právneho štátu, korupcie a zneužívania verejných prostriedkov na Ukrajine sa Portnov v marci 2014 dostal na jeden rok na zoznam osôb, ktorým EÚ zmrazila účty.
