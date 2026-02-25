< sekcia Zahraničie
V Nemecku zatkli podozrivého z vraždy ukrajinského politika Portnova
Portnov bol spolupracovníkom bývalého promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorého zosadili proeurópske protesty v roku 2014, známe ako Euromajdan.
Autor TASR
Madrid 25. februára (TASR) - Podozrivého z minuloročnej vraždy bývalého ukrajinského politika Andrija Portnova na predmestí Madridu zatkli v Nemecku, oznámila v stredu španielska polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bývalého ukrajinského politika zastrelili v máji 2025 pred súkromnou americkou školou krátko po tom, čo tam priviezol svoje deti. Španielska polícia bez ďalších podrobností oznámila, že podozrivého strelca zatkli v nemeckom meste Heinsberg neďaleko holandských hraníc.
Portnov bol spolupracovníkom bývalého promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorého zosadili proeurópske protesty v roku 2014, známe ako Euromajdan. Za porušovania právneho štátu, korupcie a zneužívania verejných prostriedkov na Ukrajine sa Portnov v marci 2014 dostal na jeden rok na zoznam osôb, ktorým EÚ zmrazila účty.
Bývalého ukrajinského politika zastrelili v máji 2025 pred súkromnou americkou školou krátko po tom, čo tam priviezol svoje deti. Španielska polícia bez ďalších podrobností oznámila, že podozrivého strelca zatkli v nemeckom meste Heinsberg neďaleko holandských hraníc.
Portnov bol spolupracovníkom bývalého promoskovského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorého zosadili proeurópske protesty v roku 2014, známe ako Euromajdan. Za porušovania právneho štátu, korupcie a zneužívania verejných prostriedkov na Ukrajine sa Portnov v marci 2014 dostal na jeden rok na zoznam osôb, ktorým EÚ zmrazila účty.