V Nemecku zatkli Sýrčana, ktorý sa pridal do radov Islamského štátu

Berlín 22. marca (TASR) – V Nemecku úrady zatkli Sýrčana, ktorý čelí obvineniam z členstva v jednotke džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá unášala a zabíjala jej oponentov. Oznámila to v stredu spolková prokuratúra, informuje agentúra AP.



Muža zadržali podľa prokuratúry v meste Essen ešte v pondelok. Obvinený je z členstva v zahraničnej teroristickej skupine.



Podozrivý je obvinený z toho, že koncom roka 2013 sa pridal k IS v Sýrii. Zložil aj verejnú prísahu vernosti tejto extrémistickej skupine a bol členom bojovej jednotky IS, ktorá "unášala a popravovala nepriateľských bojovníkov a ďalších ľudí," uviedla vo vyhlásení prokuratúra.



Podrobnosti o úlohe obvineného v tejto skupine, ani o tom, kedy prišiel do Nemecka, však nezverejnila.



Sudca v utorok nariadil ponechanie Sýrčana vo vyšetrovacej väzbe až do jeho prípadného obžalovania.