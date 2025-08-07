< sekcia Zahraničie
V Nemecku zatkli troch členov hnutia Ríšski občania
Úrady vo štvrtok skoro ráno vykonali razie na ôsmich miestach v spolkových krajinách Bavorsko, Sasko a Durínsko.
Autor TASR
Berlín 7. augusta (TASR) - V nemeckej spolkovej krajine Bavorsko zadržali vo štvrtok troch mužov napojených na krajne pravicové hnutie Ríšski občania (Reichsbürger) pre podozrenia z členstva v teroristickej organizácii a plánovanie aktu vlastizrady. Informovala o tom mníchovská prokuratúra, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Prokuratúra tvrdí, že členovia skupiny vrátane troch zatknutých mužov sú podozriví z účasti na výcviku streľby so zbraňami pre plánovaný útok na nemecký parlament v apríli 2022. Polícia vyšetruje celkom šesť ľudí, päť mužov a jednu ženu, a to vo veku od 40 do 61 rokov. Na troch zadržaných boli už pred štvrtkovým záťahom vydané zatykače.
Úrady vo štvrtok skoro ráno vykonali razie na ôsmich miestach v spolkových krajinách Bavorsko, Sasko a Durínsko. Do akcie sa zapojilo približne 300 policajtov.
Členovia hnutia Ríšski občania sú presvedčení, že dnešná demokratická Nemecká spolková republika je nelegitímna, pričom sami sami seba považujú za občanov monarchie. Tá podľa nich pretrvala aj po porážke Nemecka v prvej svetovej vojne. Skupina chcela dosadiť na post dočasnej hlavy štátu aristokrata a podnikateľa Henricha XIII. Reussa.
