V Nemecku zavedú platobnú kartu pre žiadateľov o azyl

Wiesbaden 31. januára (TASR) — V Nemecku bude celoplošne zavedená platobná karta na vyplácanie časti štátnych dávok pre žiadateľov o azyl. V stredu to oznámil hesenský premiér Boris Rhein, ktorý v súčasnosti predsedá konferencii krajinských premiérov, koordinačnému orgánu 16 spolkových krajín. Informovala o tom agentúra DPA.



Bavorsko a Meklenbursko-Predpomoransko pôjdu v procese zavedenia platobnej karty vlastnou cestou. Zvyšných 14 spolkových krajín sa dohodlo na spoločnom postupe a kartu chce zaviesť v lete.



Predsedovia vlád spolkových krajín a spolkový kancelár Olaf Scholz sa v novembri 2023 dohodli, že žiadatelia o azyl v Nemecku by mali dostávať aspoň časť svojich dávok v podobe kreditu na platobnej karte. Spomínané opatrenie má zabrániť tomu, aby žiadatelia posielali peniaze zo štátnej podpory príbuzným alebo priateľom vo svojej vlasti.



Každá spolková krajina si podľa Rheina sama určí výšku sumy v hotovosti, ktorú dostane žiadateľ. Platobná karta sa bude dať použiť vo všetkých odvetviach, avšak len na území Nemecka. Prevody z karty na kartu a iné prevody v Nemecku a v zahraničí nebudú umožnené.



Zavedenie platobnej karty považuje Rhein za dôležitý krok k redukcii stimulov pre nelegálnu migráciu do Nemecka. "Znížime administratívnu záťaž obcí, zabránime možnosti presúvať peniaze zo štátnej podpory do krajín pôvodu, čím bojujeme proti nehumánnej pašeráckej kriminalite," vysvetlil.