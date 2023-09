V Nemecku zaznamenali najteplejší september od začiatku meraní

Offenbach nad Mohanom 29. septembra (TASR) - Tohtoročný september bol v Nemecku najteplejším od začiatku meraní v roku 1881. Vyplýva to z predbežných výsledkov Nemeckej meteorologickej služby (DWD). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Teplota v septembri vzrástla "na úroveň, aká nebola doteraz v histórii meteorologických záznamov dosiahnutá", informovala v piatok DWD zo svojho sídla v meste Offenbach nad Mohanom na juhozápade Nemecka. Priemerná teplota bola 17,2 stupňa Celzia.



Znamená to, že teplota v septembri bola o 3,9 stupňa vyššia ako v medzinárodne platnom referenčnom období 1961 – 1990. Zároveň bola o 3,4 stupňa vyššia ako v súčasnom a teplejšom referenčnom období 1991 – 2020. To výrazne prekonalo predchádzajúce rekordy zo septembrov 2006 a 2016, ktoré mali priemery 16,9 stupňa.



Podľa predbežných údajov bol september 2023 taktiež druhým najslnečnejším od začiatku vytvárania záznamov. Zároveň bol "značne príliš suchý", uviedla DWD po prvom vyhodnotení výsledkov z približne 2000 meracích staníc.



"Výnimočné teploty v tohtoročnom rekordnom septembri v Nemecku sú ďalším dôkazom, že sa nachádzame uprostred klimatickej zmeny," povedal vedúci oddelenia DWD pre klímu a životné prostredie Tobias Fuchs.



Najvyššiu teplotu 33,3 stupňa Celzia zaznamenali 12. septembra v meste Waghäusel na Hornorýnskej nížine. Ako "osviežujúci kontrast" označuje DWD obce Deutschneudorf v Krušných horách na východe Nemecka a Oberstdorf v Bavorsku, ktoré 25. septembra zaznamenali celoštátne minimum 0,9 stupňa.