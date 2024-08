V Nemecku zaznamenali nárast možných extrémistických hrozieb

Berlín 9. augusta (TASR) - Podľa Spolkového kriminálneho úradu (BKA) je Nemecko aj naďalej významným cieľom rôznych teroristických organizácií. Sven Kurenbach, riaditeľ oddelenia BKA, ktoré sa zameriava na islamisticky motivovaný terorizmus a extrémizmus, vo štvrtok uviedol, že džihádistická organizácia Islamský štát (IS) v skutočnosti nikdy nezanikla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Úrady podľa Kurenbacha v posledných dvoch rokoch zaznamenávajú nárast potenciálnych hrozieb, pričom odnož skupiny Islamský štát - Chorásán (IS-K) čoraz intenzívnejšie sleduje medzinárodnú agendu. Okrem toho sa v dôsledku vojny na Ukrajine stala východná hranica prechodnejšou, čo umožnilo osobám zo strednej Ázie "podozrivým z napojenia na IS-K" vstúpiť do krajiny, vysvetľuje vedúci oddelenia.



V súvislosti s 19-ročným stúpencom IS, ktorý plánoval útok na koncerte Talor Swiftovej v Rakúsku, varoval Kurenbach pred rastúcim trendom radikalizácie na internete. Podľa neho využívajú teroristické organizácie širokú škálu platforiem sociálnych médií na šírenie propagandy medzi mladším publikom.



"Už nejaký čas zostáva úroveň teroristickej hrozby v Nemecku vysoká," povedal Kurenbach a dodal, že bezpečnostné orgány na spolkovej a štátnej úrovni si to uvedomujú, a preto sledujú každú stopu, aby zabránili útokom.