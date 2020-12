Berlín 18. decembra (TASR) - V Nemecku zaznamenali prvýkrát vyše 30.000 nových prípadov nákazy koronavírusom za 24 hodín. V piatok to oznámil Inštitút Roberta Kocha (RKI), na ktorý sa v správe odvolala tlačová agentúra DPA.



Nemecký štátny úrad RKI dodal, že piatkový údaj obsahuje aj 3500 prípadov z juhozápadnej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, ktoré z technických príčin neboli zahrnuté do štvrtkovej štatistiky.



Po odrátaní týchto oneskorených prípadov bolo v Nemecku za posledných 24 hodín hlásených 30.277 nových infekcií. Počet úmrtí dosiahol 813, čo je druhý najvyšší údaj od začiatku pandémie.



Počet denných úmrtí najnovšie stále stúpa, čo sa aj očakávalo, keďže prudko rástli nové prípady infekcie.



Nemecko v súčasnosti zaznamenáva vysoké denné počty mŕtvych a to vytvára tlak na úrady, aby urýchlene začali s očkovaním.



Celkový počet ľudí, ktorí zomreli v súvislosti s koronavírusom, stúpol v piatok na 24.938.



RKI zaznamenal v Nemecku od začiatku pandémie vyše 1,4 milióna nakazených.