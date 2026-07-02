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V Nemecku zaznamenali tento rok už vyše 800 úmrtí pre horúčavy
Úmrtnosť býva v letných týždňoch s priemernou teplotou nad 20 stupňov Celzia výrazne vyššia v porovnaní s chladnejšími týždňami.
Autor TASR
Berlín 2. júla (TASR) - Viac než 800 úmrtí spojených s horúčavami už zaznamenali tento rok v Nemecku, pričom v tejto bilancii ešte nie sú zahrnuté tie najteplejšie dni poslednej vlny horúčav. Vo štvrtok to uviedol nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa odhadov RKI, ktorý v krajine plní úlohu centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, do 21. júna zomrelo v dôsledku horúčav približne 500 ľudí vo veku 85 a viac rokov. Vo vekovej skupine 75 až 84 rokov to bolo zhruba 190 osôb, medzi 65 až 74-ročnými približne 80 ľudí a vo veku menej ako 65 rokov asi 40 osôb.
Úmrtnosť býva v letných týždňoch s priemernou teplotou nad 20 stupňov Celzia výrazne vyššia v porovnaní s chladnejšími týždňami, uvádza RKI vo svojej týždennej správe o úmrtnosti spojenej s horúčavami.
Inštitút spresnil, že priemerná denná a nočná teplota v týždni od 15. do 21. júna dosiahla 21,1 stupňa Celzia. To je nad hranicou, pri ktorej sa už očakáva citeľný nárast úmrtí v dôsledku tepla. Aktuálny odhad RKI pokrýva obdobie od 6. apríla do 21. júna. Extrémna vlna horúčav sa pritom v Nemecku naplno rozbehla až v nasledujúcich dňoch po 21. júni. Prvé údaje o úmrtiach z tohto obdobia zverejní RKI na budúci týždeň.
„V niektorých prípadoch, ako je napríklad úpal, vedie vystavenie teplu priamo k smrti. Vo väčšine prípadov je však príčinou kombinácia pôsobenia tepla a už existujúcich zdravotných problémov,“ objasnil inštitút.
Z tohto dôvodu sa teplo v úmrtných listoch zvyčajne neuvádza ako hlavná príčina smrti. Rozsah úmrtí súvisiacich s horúčavami sa preto odhaduje pomocou štatistických metód. Analýza vychádza z údajov Spolkového štatistického úradu o úmrtiach a z údajov o teplote vzduchu z 52 meteorologických staníc Nemeckej meteorologickej služby (DWD), ktoré boli spriemerované na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Údaje za posledných deväť týždňov môžu byť ešte spätne upravené z dôvodu oneskorených hlásení, dodal inštitút.
Podľa odhadov RKI, ktorý v krajine plní úlohu centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, do 21. júna zomrelo v dôsledku horúčav približne 500 ľudí vo veku 85 a viac rokov. Vo vekovej skupine 75 až 84 rokov to bolo zhruba 190 osôb, medzi 65 až 74-ročnými približne 80 ľudí a vo veku menej ako 65 rokov asi 40 osôb.
Úmrtnosť býva v letných týždňoch s priemernou teplotou nad 20 stupňov Celzia výrazne vyššia v porovnaní s chladnejšími týždňami, uvádza RKI vo svojej týždennej správe o úmrtnosti spojenej s horúčavami.
Inštitút spresnil, že priemerná denná a nočná teplota v týždni od 15. do 21. júna dosiahla 21,1 stupňa Celzia. To je nad hranicou, pri ktorej sa už očakáva citeľný nárast úmrtí v dôsledku tepla. Aktuálny odhad RKI pokrýva obdobie od 6. apríla do 21. júna. Extrémna vlna horúčav sa pritom v Nemecku naplno rozbehla až v nasledujúcich dňoch po 21. júni. Prvé údaje o úmrtiach z tohto obdobia zverejní RKI na budúci týždeň.
„V niektorých prípadoch, ako je napríklad úpal, vedie vystavenie teplu priamo k smrti. Vo väčšine prípadov je však príčinou kombinácia pôsobenia tepla a už existujúcich zdravotných problémov,“ objasnil inštitút.
Z tohto dôvodu sa teplo v úmrtných listoch zvyčajne neuvádza ako hlavná príčina smrti. Rozsah úmrtí súvisiacich s horúčavami sa preto odhaduje pomocou štatistických metód. Analýza vychádza z údajov Spolkového štatistického úradu o úmrtiach a z údajov o teplote vzduchu z 52 meteorologických staníc Nemeckej meteorologickej služby (DWD), ktoré boli spriemerované na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Údaje za posledných deväť týždňov môžu byť ešte spätne upravené z dôvodu oneskorených hlásení, dodal inštitút.