< sekcia Zahraničie
V Nemecku Zelení vyzývajú na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Brantnerovej nechce mier.
Autor TASR
Berlín 25. januára (TASR) - Spolupredsedníčka nemeckých opozičných Zelených Franziska Brantnerová v nedeľu vyzvala spolkovú vládu, aby v reakcii na zintenzívnené ruské útoky poskytla Ukrajine viac systémov protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Brantnerovej nechce mier. Obvinila ho z vojnových zločinov v súvislosti s útokmi na energetickú a vykurovaciu infraštruktúru, ktoré v zimnom období ohrozujú rodiny, starších ľudí a deti.
Kyjev má podľa opozičnej političky právo žiadať o dodatočnú podporu v oblasti protivzdušnej obrany a nemecká vláda by mala spolu s európskymi partnermi preskúmať možnosti jej posilnenia. Zároveň vyzvala Berlín, aby Ukrajine dodal aj rakety dlhého doletu Taurus s dosahom viac než 500 kilometrov, čo by podľa nej bolo „dôležitým signálom politickej podpory“.
Spolkový kancelár Friedrich Merz dodávku týchto zbraní podporoval ešte v čase, keď bol v opozícii, no od nástupu do funkcie v máji minulého roka sa k tejto otázke na verejnosti stavia zdržanlivejšie, uviedla DPA.
Ukrajina a Rusko absolvovali v piatok a v sobotu v Spojených arabských emirátoch priame rokovania po prvý raz po niekoľkých mesiacoch. Obe strany ich označili za konštruktívne a avizovali pokračovanie rozhovorov v priebehu budúceho týždňa.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa Brantnerovej nechce mier. Obvinila ho z vojnových zločinov v súvislosti s útokmi na energetickú a vykurovaciu infraštruktúru, ktoré v zimnom období ohrozujú rodiny, starších ľudí a deti.
Kyjev má podľa opozičnej političky právo žiadať o dodatočnú podporu v oblasti protivzdušnej obrany a nemecká vláda by mala spolu s európskymi partnermi preskúmať možnosti jej posilnenia. Zároveň vyzvala Berlín, aby Ukrajine dodal aj rakety dlhého doletu Taurus s dosahom viac než 500 kilometrov, čo by podľa nej bolo „dôležitým signálom politickej podpory“.
Spolkový kancelár Friedrich Merz dodávku týchto zbraní podporoval ešte v čase, keď bol v opozícii, no od nástupu do funkcie v máji minulého roka sa k tejto otázke na verejnosti stavia zdržanlivejšie, uviedla DPA.
Ukrajina a Rusko absolvovali v piatok a v sobotu v Spojených arabských emirátoch priame rokovania po prvý raz po niekoľkých mesiacoch. Obe strany ich označili za konštruktívne a avizovali pokračovanie rozhovorov v priebehu budúceho týždňa.