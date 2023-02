V Nemecku zhabali majetok patriaci ruským subjektom za päť miliárd eur

Berlín 19. februára (TASR) — V Nemecku bol od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zhabaný majetok patriaci ruským "subjektom" vo výške 5,32 miliardy eur. Uviedol to nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na údaje spolkového ministerstva financií. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Medzi spomínané ruské subjekty patria fyzické osoby a spoločnosti na sankčnom zozname EÚ, ako aj ruská centrálna banka.



Do akej miery sú v Nemecku sankcionovaní tzv. oligarchovia z Ruska, ministerstvo odmietlo konkretizovať.



V piatok 24. februára uplynie rok od spustenia tzv. špeciálnej vojenskej operácie Ruska, ktorej cieľom je "denacifikácia" a "demilitarizácia" Ukrajiny.



Vojna si už vyžiadala desaťtisíce mŕtvych, ďalšie milióny ľudí prinútila opustiť domovy a zasiahla aj globálnu ekonomiku.