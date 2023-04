V Nemecku zhorel dom odsúdeného kanibala Armina Meiwesa

Berlín 17. apríla (TASR) - Niekdajší dom na doživotie odsúdeného nemeckého kanibala Armina Meiwesa, ktorého prípad pred dvoma desaťročiami šokoval Nemecko, v pondelok skoro ráno zničil požiar. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Príčina požiaru, ktorý vypukol v mestečku Rotenburg and der Fulda v strednej časti krajiny, nebola bezprostredne jasná, polícia však v tejto súvislosti nevylučuje ani podpaľačstvo.



Tamojší primátor Christian Grunwald vyjadril nádej, že oheň spraví bodku za častými návštevami, ktoré na toto miesto podnikali ľudia zo zvedavosti i z rôznych iných dôvodov. "Ruiny (domu) musia byť natrvalo odstránené; nesmie sa to stať akýmsi pútnickým miestom," poznamenal Grunwald.



Dom, ktorý patril Meiwesovi a bol zároveň i miestom činu, bol už roky prázdny, píše AP. Meiwesa zatkli v decembri 2002 v súvislosti so smrťou Bernda-Jürgena Brandesa, ku ktorej došlo rok predtým.



Brandes podľa výpovede Meiwesa odpovedal na jeho inzerát na internete, v ktorom hľadal mladého muža za účelom "zabitia a zjedenia". Meiwes tvrdil, že Brandes chcel byť dobodaný na smrť po tom, čo užil lieky, po ktorých stratil vedomie. Meiwes celý priebeh vraždy zachytil na videu.



V roku 2004 bol Meiwes usvedčený z neúmyselného zabitia a odsúdený na osem a pol roka väzenia, prokurátori sa však proti verdiktu odvolali. Súd následne toto rozhodnutie zrušil a nariadil obnovu konania s odôvodnením, že nižší súd pri odmietnutí obžaloby z vraždy dostatočne nezohľadnil jej sexuálny motív.



V obnovenom procese v roku 2006 napokon odsúdili Meiwesa za vraždu na doživotie, uzatvára AP.