V Nemecku zhorela budova, v ktorej bývali utečenci z Ukrajiny

Berlín 20. októbra (TASR) - Nemecká polícia vyšetruje príčinu požiaru v bývalom hoteli na severovýchode Nemecka, ktorý slúžil ako ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Požiar, ktorý nastal v stredu v meste Gross Strömkendorf v spolkovej krajine Meklenbursko-Predné Pomoransko, sa hasiči rozhodli nechať kontrolovane dohorieť, uviedol policajný hovorca. V budove sa nachádzali 14 utečenci a traja zamestnanci. Nikto z nich neutrpel zranenia. Utečencov podľa úradov previezli do ďalších zariadení.



Požiar podľa prvotného vyšetrovania vypukol na vonkajšej strane budovy a následne sa rozšíril na strechu a vnútorné priestory. Do boja s ohňom bolo nasadených približne 120 hasičov.



Vyšetrovatelia pracujú s predpokladom, že išlo o politicky motivovaný čin podpaľača. Znalci zatiaľ nemôžu do priestorov vstúpiť, kým sa neskontroluje stabilita zhorenej budovy.



"Ľudí, ktorí našli u nás, v Nemecku, ochranu pred vojnou (ruského prezidenta Vladimira) Putina, museli zachraňovať pred plameňmi," uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, podľa ktorej je nutné okolnosti požiaru vyšetriť.



V pondelok polícia prijala oznámenie o načmáranom hákovom kríže vo vstupnom priestore. Páchateľa sa zatiaľ nepodarilo vypátrať a ani nie je jasné, či skutok súvisí s požiarom.



Tento rok prišlo do Nemecka vyše milión utečencov z Ukrajiny, ktorí utiekli pred ruskou inváziou vo svojej vlasti. Väčšina z nich boli ženy a deti, píše agentúra AP.