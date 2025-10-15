< sekcia Zahraničie
V Nemecku žiada o azyl desaťnásobne viac mladých ukrajinských mužov
Od vypuknutia vojny vo februári 2022 sa v Nemecku usadili státisíce Ukrajincov, dodáva táto nemecká agentúra.
Autor TASR
Berlín 15. októbra (TASR) - Počet mladých ukrajinských mužov, ktorí žiadajú o povolenie na pobyt v Nemecku, sa od augusta, keď Kyjev pre nich zrušil zákaz vycestovania do zahraničia, zvýšil až desaťnásobne, oznámili v stredu nemecké úrady. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenková v auguste tohto roka oznámila, že mladí ukrajinskí muži vo veku 18 a 22 rokov budú mať umožnené bez obmedzení prekročiť hranice krajiny, a to aj napriek stannému právu, ktoré je v platnosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Hovorca nemeckého ministerstva vnútra uviedol, že počet žiadostí o azyl medzi ukrajinskými mužmi v tejto vekovej kategórii vzrástol z približne 100 týždenne pred nadobudnutím účinnosti nariadenia na aktuálnych približne 1000 týždenne.
„Do akej miery ide len o dočasný vývoj, nie je možné v tejto chvíli posúdiť,“ dodal podľa DPA hovorca rezortu vnútra v Berlíne.
Od vypuknutia vojny vo februári 2022 sa v Nemecku usadili státisíce Ukrajincov, dodáva táto nemecká agentúra. Vláda v Kyjeve však hneď po vypuknutí vojny zakázala mužom vo veku 18 až 60 rokov z Ukrajiny vycestovať. Mobilizačný vek na Ukrajine je 25 rokov.
Premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenková v auguste tohto roka oznámila, že mladí ukrajinskí muži vo veku 18 a 22 rokov budú mať umožnené bez obmedzení prekročiť hranice krajiny, a to aj napriek stannému právu, ktoré je v platnosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Hovorca nemeckého ministerstva vnútra uviedol, že počet žiadostí o azyl medzi ukrajinskými mužmi v tejto vekovej kategórii vzrástol z približne 100 týždenne pred nadobudnutím účinnosti nariadenia na aktuálnych približne 1000 týždenne.
„Do akej miery ide len o dočasný vývoj, nie je možné v tejto chvíli posúdiť,“ dodal podľa DPA hovorca rezortu vnútra v Berlíne.
Od vypuknutia vojny vo februári 2022 sa v Nemecku usadili státisíce Ukrajincov, dodáva táto nemecká agentúra. Vláda v Kyjeve však hneď po vypuknutí vojny zakázala mužom vo veku 18 až 60 rokov z Ukrajiny vycestovať. Mobilizačný vek na Ukrajine je 25 rokov.