V Nemecku zneškodňujú bomby z obdobia vojny, evakuovali 8000 ľudí

Göttingen 30. januára (TASR) - Viac ako 8000 obyvateľov stredonemeckého mesta Göttingen muselo v sobotu ráno opustiť svoje domovy, aby mohli experti nájsť a zneškodniť predpokladané štyri bomby z druhej svetovej vojny, nájdené pri stavebných prácach. Informovala o tom agentúra DPA.



Vzhľadom na to, že sa evakuácia koná v čase pandemického lockdownu, úrady dočasne zrušili pre postihnutých obyvateľov obmedzenia kontaktov zavedené s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. Tých, ktorí sa nemohli ubytovať u príbuzných alebo priateľov, umiestnili do hotelov alebo evakuačných centier.



Miestne úrady predpokladajú, že na stavenisku neďaleko hlavnej železničnej stanice v centre mesta sa nachádzajú štyri nevybuchnuté bomby z obdobia vojny. Operácia zameraná na ich zneškodnenie by mohla trvať až do nedeľňajšieho večera.



Na týchto prácach i evakuácii sa podieľa celkovo 1800 príslušníkov zásahových zložiek. Operácia ovplyvnila aj železničnú dopravu, keďže Göttingen leží na dôležitej severojužnej trati. Tamojšiu stanicu uzavreli a diaľkové vlaky počas dňa presmerovali.



Nájdenie nevybuchnutých bômb z obdobia druhej svetovej vojny nie je pri stavebných prácach v Nemecku neobvyklé, pripomína DPA. Práve v Göttingene došlo pri takejto operácii v júni 2010 k tragédii, keď v centre mesta explodovala zneškodňovaná bomba. O život prišli traja členovia pyrotechnického tímu a šiesti ľudia utrpeli zranenia.