Nemecký súd znížil tresty za falošné očkovacie preukazy

Mníchov 8. marca (TASR) — Na dva a pol roka pôjde do väzenia zamestnankyňa lekárne Mníchove, ktorá vystavila viac ako 1000 falošných potvrdení o očkovaní proti koronavírusu SARS-CoV-2. Jej známy, ktorý predával očkovacie preukazy na darknete, dostal trest odňatia slobody na tri roky a deväť mesiacov, okrem iného za porušenie zákona o ochrane pred infekciami. V piatok to podľa agentúry DPA oznámil hovorca Krajinského súdu Mníchov I.



Obaja odsúdení si už časť trestu odpykali vo vyšetrovacej väzbe. O vine dvojice pritom rozhodol krajský súd už v novembri 2022. Spolkový súdny dvor však verdikt neakceptoval a krajinský súd musel znovu rozhodnúť o treste. Žene ho znížil o šesť mesiacov a mužovi o tri mesiace. Rozsudok je teraz právoplatný.



Odsúdení falšovali osvedčenia o očkovaní vo veľkom meradle počas niekoľkých mesiacov v roku 2021. Ich predajom na darknete zarobil muž viac ako 130.000 eur. To, že lekárnička vyviazla s nižším trestom ako jej komplic, bolo spôsobené jej skorým priznaním.



Dvojica dala dokopy po krátkom romániku v roku 2017. Žena päťdesiatnička mala sa podľa súdu s tridsiatnikom toxický vzťah, v ktorom sa opakovane snažila získať jeho náklonnosť prostredníctvom finančné výhod.