V Nemecku zostáva nenahlásených až 95% prípadov domáceho násilia
Podľa správy sú muži domácim násilím postihovaní takmer rovnako často ako ženy.
Autor TASR
Berlín 10. februára (TASR) - V Nemecku je na polícii nahlásených iba menej ako päť percent prípadov domáceho násilia. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v utorok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Prieskum nemeckého ministerstva vnútra, ministerstva školstva a polície ukázal, že približne jeden zo šiestich ľudí zažil v určitom momente svojho života domáce násilie. Podľa štúdie až 19 z 20 takýchto prípadov nebolo nahlásených.
Do prieskumu sa zapojilo približne 15.000 ľudí vo veku od 16 do 85 rokov a cieľom bolo zistiť rozsah nenahlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia. Miera nahlasovania oboch kategórií incidentov bola iba približne 10 percent.
„Tieto čísla odhaľujú to, čo bolo dosiaľ skryté. Počet nenahlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia je obrovský,“ uviedla ministerka školstva Karin Prienová.
Podľa správy sú muži domácim násilím postihovaní takmer rovnako často ako ženy, ženy však častejšie utrpia vážne zranenia a stávajú sa obeťami sexuálneho násilia.
Štúdia ukázala, že ženy, LGBTQ osoby, mladí ľudia a etnické menšiny sú viac ako zvyšok populácie vystavovaní formám násilia. Obete sa zdráhajú nahlásiť trestné činy kvôli „strachu a jasnému nedostatku prístupu k pomoci“, povedala ministerka.
