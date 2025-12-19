< sekcia Zahraničie
V Nemecku zrušili zákaz neonacistickej skupiny Hammerskins Deutschland
Spolkový správny súd v piatok uviedol, že predložené skutočnosti neopodstatňujú predpoklad, že... existuje združenie s názvom Hammerskins Deutschland na celonemeckej úrovni.
Autor TASR
Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecký súd v piatok zrušil celoštátny zákaz neonacistickej organizácie Hammerskins Deutschland. Podľa súdu neexistuje dostatok dôkazov o tom, že ide o celoštátnu organizáciu. Naďalej však bude možný zákaz tejto skupiny na úrovni spolkových krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spolkový správny súd v piatok uviedol, že „predložené skutočnosti neopodstatňujú predpoklad, že... existuje združenie s názvom Hammerskins Deutschland“ na celonemeckej úrovni. Hoci mala regionálne prvky, nejestvuje presvedčivý dôkaz o „centrálnom riadení regionálnych pobočiek vyšším celoštátnym orgánom,“ uviedol súd.
Skupina Hammerskin Nation je podľa francúzskej agentúry známa najmä svojimi hudobnými koncertmi, kde sa propaguje nadradenosť bielej rasy. Nemecké ministerstvo vnútra v septembri 2023 zakázalo túto skupinu s odôvodnením, že jej cieľom je šíriť „rasovú doktrínu založenú na nacistickej ideológii“. Policajti v tom čase vykonali razie v bytoch 28 podozrivých členov v desiatich spolkových krajinách vrátane Berlína a Bavorska. Zaistili zbrane a finančnú hotovosť a našli značné množstvo pravicovo extrémistických predmetov vrátane knihy Mein Kampf (Môj boj) Adolfa Hitlera a zástav so svastikami.
Hammerskins Deutschland je odnožou „Hammerskins Nation“ založenej v roku 1988 v USA. Podľa odhadov spolkového ministerstva vnútra má približne 130 nemeckých členov a zohráva poprednú úlohu v európskej pravicovo extrémistickej scéne.
Hovorca rezortu v piatok povedal, že ministerstvo si preštuduje rozhodnutie súdu, ale nezmení „jasné úsilie zakázať pravicové extrémistické organizácie, v ktorom budeme pokračovať“.
Správny súd v tomto roku zrušil zákaz vydávania krajne pravicovo orientovaného časopisu Compact. Mesačník podľa súdu zverejnil niektoré protiústavné materiály, ale podmienky na zákaz neboli splnené.
Spolkový správny súd v piatok uviedol, že „predložené skutočnosti neopodstatňujú predpoklad, že... existuje združenie s názvom Hammerskins Deutschland“ na celonemeckej úrovni. Hoci mala regionálne prvky, nejestvuje presvedčivý dôkaz o „centrálnom riadení regionálnych pobočiek vyšším celoštátnym orgánom,“ uviedol súd.
Skupina Hammerskin Nation je podľa francúzskej agentúry známa najmä svojimi hudobnými koncertmi, kde sa propaguje nadradenosť bielej rasy. Nemecké ministerstvo vnútra v septembri 2023 zakázalo túto skupinu s odôvodnením, že jej cieľom je šíriť „rasovú doktrínu založenú na nacistickej ideológii“. Policajti v tom čase vykonali razie v bytoch 28 podozrivých členov v desiatich spolkových krajinách vrátane Berlína a Bavorska. Zaistili zbrane a finančnú hotovosť a našli značné množstvo pravicovo extrémistických predmetov vrátane knihy Mein Kampf (Môj boj) Adolfa Hitlera a zástav so svastikami.
Hammerskins Deutschland je odnožou „Hammerskins Nation“ založenej v roku 1988 v USA. Podľa odhadov spolkového ministerstva vnútra má približne 130 nemeckých členov a zohráva poprednú úlohu v európskej pravicovo extrémistickej scéne.
Hovorca rezortu v piatok povedal, že ministerstvo si preštuduje rozhodnutie súdu, ale nezmení „jasné úsilie zakázať pravicové extrémistické organizácie, v ktorom budeme pokračovať“.
Správny súd v tomto roku zrušil zákaz vydávania krajne pravicovo orientovaného časopisu Compact. Mesačník podľa súdu zverejnil niektoré protiústavné materiály, ale podmienky na zákaz neboli splnené.