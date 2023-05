V nemeckých mestách oslavovali Erdoganovo víťazstvo stovky ľudí

Berlín 29. mája (TASR) - Stovky ľudí v Nemecku, kde žije veľká populácia tureckých prisťahovalcov, oslavovali v nedeľu večer víťazstvo prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v tureckých prezidentských voľbách, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Podľa polície boli oslavy prevažne pokojné. V Mannheime v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko však došlo k niekoľkým potýčkam. Na policajtov tam hádzali predmety a niekoľko účastníkov v kolóne áut sa dostalo do konfliktov s chodcami. Nikto neutrpel zranenia.



Polícia v Duisburgu uviedla, že do osláv sa zapojilo niekoľko stoviek áut a niekoľko stoviek peších. Okrem niekoľkých odpálených petárd prebehli oslavy pokojne, dodal policajný hovorca.



V Hamburgu sa vytvorili dlhé rady trúbiacich áut pred tureckým konzulátom neďaleko železničnej stanice Dammtor. Na trávniku pred konzulátom približne 1000 priaznivcov Erdogana oslavovalo víťazstvo vo voľbách a mávalo tureckými vlajkami.



Ďalšie oslavy a pochody so stovkami ľudí hlásili v Berlíne, vo finančnej metropole Frankfurt nad Mohanom a v bavorskej metropole Mníchov. V západonemeckom Essene bola podľa polície menšia demonštrácia pred tamojším konzulátom.



V Nemecku majú turecký pôvod odhadom tri milióny ľudí a ide o najväčšiu prisťahovaleckú skupinu. Je to vďaka vládnej politike na podporu zahraničných robotníkov (gastarbaiterov) z 50. rokov minulého storočia.