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V nemeckých predškolských zariadeniach došlo k poklesu počtu detí
Podľa správy, ktorú dvakrát ročne zverejňuje ministerstvo školstva, sa očakáva, že počet detí v základných školách začne klesať od školského roka 2027/28.
Autor TASR
Berlín 15. júna (TASR) - Klesajúca pôrodnosť v Nemecku sa už prejavuje aj v predškolských zariadeniach, kde počet detí do troch rokov prvýkrát v celej krajine klesol. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok zverejnila v Berlíne spolková vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa správy, ktorú dvakrát ročne zverejňuje ministerstvo školstva, sa očakáva, že počet detí v základných školách začne klesať od školského roka 2027/28, a to tiež v dôsledku poklesu prisťahovalectva.
Pokles počtu detí v materských školách však nemusí nutne znamenať zmiernenie tlaku na nemecký vzdelávací systém, ktorý zápasí s nedostatkom personálu, chátrajúcou infraštruktúrou a obmedzenými finančnými prostriedkami, píše DPA.
„Stále existujú medzery v poskytovaní starostlivosti o deti, najmä o deti mladšie ako 3 roky,“ uvádza sa v správe s názvom Vzdelávanie v Nemecku 2026.
Klesajúci počet žiakov „nie je automaticky spojený so znížením pracovnej záťaže,“ pripomína správa. Keďže Nemecko je v procese zavádzania celodennej starostlivosti pre všetkých žiakov základných škôl, „dopyt po ľudských zdrojoch rastie“, konštatuje ďalej správa.
Viaceré nemecké základné školy začali poskytovať celodennú starostlivosť pre všetkých žiakov len nedávno, pričom mnohí rodičia - často najmä ženy - boli predtým nútení prejsť na skrátený úväzok, aby sa mohli v popoludňajších hodinách venovať svojim deťom.
Správa, ktorá bola prvýkrát zverejnená pred 20 rokmi, si kladie za cieľ zhodnotiť nemecký vzdelávací systém, od materských škôl po univerzity, a poskytnúť usmernenia vláde a 16 spolkovým krajinám, ktoré sú zodpovedné za politiku v oblasti vzdelávania.
Podľa správy, ktorú dvakrát ročne zverejňuje ministerstvo školstva, sa očakáva, že počet detí v základných školách začne klesať od školského roka 2027/28, a to tiež v dôsledku poklesu prisťahovalectva.
Pokles počtu detí v materských školách však nemusí nutne znamenať zmiernenie tlaku na nemecký vzdelávací systém, ktorý zápasí s nedostatkom personálu, chátrajúcou infraštruktúrou a obmedzenými finančnými prostriedkami, píše DPA.
„Stále existujú medzery v poskytovaní starostlivosti o deti, najmä o deti mladšie ako 3 roky,“ uvádza sa v správe s názvom Vzdelávanie v Nemecku 2026.
Klesajúci počet žiakov „nie je automaticky spojený so znížením pracovnej záťaže,“ pripomína správa. Keďže Nemecko je v procese zavádzania celodennej starostlivosti pre všetkých žiakov základných škôl, „dopyt po ľudských zdrojoch rastie“, konštatuje ďalej správa.
Viaceré nemecké základné školy začali poskytovať celodennú starostlivosť pre všetkých žiakov len nedávno, pričom mnohí rodičia - často najmä ženy - boli predtým nútení prejsť na skrátený úväzok, aby sa mohli v popoludňajších hodinách venovať svojim deťom.
Správa, ktorá bola prvýkrát zverejnená pred 20 rokmi, si kladie za cieľ zhodnotiť nemecký vzdelávací systém, od materských škôl po univerzity, a poskytnúť usmernenia vláde a 16 spolkovým krajinám, ktoré sú zodpovedné za politiku v oblasti vzdelávania.