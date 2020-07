V nemeckých ubytovniach pre pracovníkov bitúnkov boli veľké nedostatky

Düsseldorf 9. júla (TASR) – Takmer 1900 nedostatkov odhalilo vyšetrovanie ubytovacích podmienok zamestnancov bitúnkov v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Kontroly prebehli v máji, ešte prv než sa na bitúnku v okrese Gütersloh rozšíril nový druh koronavírusu. Vyplýva to zo správy zverejnenej v stredu, píše agentúra DPA.



Predmetnú správu predstavil krajinskému parlamentu tamojší minister zdravotníctva Karl-Josef Laumann. Uvádza sa v nej, že v ubytovniach pre pracovníkov bitúnkov sa zistili preplnené kapacity, pleseň, nebezpečenstvo pádu, presakujúce strechy, katastrofálne sanitárne zariadenia, nedostatky v protipožiarnej ochrane, ako aj nedostatok dezinfekčných prostriedkov.



V približne 650 ubytovacích zariadeniach, v ktorých býva viac než 5300 pracovníkov pochádzajúcich prevažne z východnej Európy, sa koncom mája - ešte pred vypuknutím nákazy - zistilo 1863 závažných porušení predpisov.



„Štyri obytné izby museli byť pre vážne stavebné deficity a zdravotné riziká vyprázdnené," uvádza sa v správe.



Laumann dodal, že isté nedostatky sa zistili aj v ubytovniach pre poľnohospodárskych pracovníkov, ktorí takisto vo veľkej miere pochádzajú z východoeurópskych krajín, bolo ich však pomerne menej. Do konca mája bolo skontrolovaných 250 poľnohospodárskych podnikov a ubytovní, v ktorých žije takmer 5800 sezónnych robotníkov. Zistilo sa pritom zhruba 170 menších nedostatkov.



Laumann zároveň poznamenal, že kontroly boli možné len vďaka pandémii ochorenia COVID-19, keďže predstavitelia úradov takéto inšpekcie vo všeobecnosti vykonávať nesmú. V tejto súvislosti zároveň vyzval na zmenu príslušného zákona.



Tri týždne po tom, ako z dôvodu šírenia koronavírusu zatvorili bitúnok v okrese Gütersloh, dostala spoločnosť Tönnies Holding povolenie podnik opäť postupne otvoriť, oznámili v stredu miestni predstavitelia.



Do práce sa mohlo opäť vrátiť 400 zamestnancov administratívneho oddelenia. Nateraz však začne pracovať len malý počet z nich, keďže mnohí sú ešte v karanténe, uviedol pre DPA hovorca firmy André Vielstädte.



Prvé správy o rozšírení nákazy v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov - v meste Rheda-Wiedenbrück v okrese Gütersloh na západe Nemecka - sa objavili 17. júna, keď bolo pozitívne testovaných asi 400 zamestnancov.



Nákaza sa potvrdila u vyše 1500 z celkových takmer 7000 zamestnancov firmy Tönnies Holding, ktorí pochádzajú najmä z Poľska, Bulharska a Rumunska. V dôsledku šírenia nákazy došlo v oblasti k zavedeniu tzv. lockdownu, ktorý sa týka približne 670.000 ľudí.



Majiteľ závodu po prepuknutí škandálu čelil kritike za nedodržiavanie zdravotných a hygienických smerníc. Spolková vláda už oznámila plánovanú zmenu pracovných postupov v mäsospracujúcom priemysle.