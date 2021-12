V nemocnici zomrel pacient nakazený omikronom, potvrdil Johnson

Londýn 13. decembra (TASR) - Najmenej jeden britský pacient, ktorý sa nakazil novým koronavírusovým variantom omikron, už chorobe covid podľahol. V pondelok to potvrdil tamojší premiér Boris Johnson. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



"Bohužiaľ áno, nákaza variantom omikron vedie k hospitalizácii a bohužiaľ najmenej jeden pacient už zomrel," povedal Johnson počas návštevy očkovacieho centra v londýnskej štvrti Paddington.



"Myšlienku, že ide o miernejšiu verziu vírusu, by som v tejto chvíli dal bokom. Myslím si, že musíme uznať, že tempo šírenia tohto variantu medzi obyvateľstvom je rýchle. Takže to najlepšie, čo môžeme teraz urobiť, je zaočkovať sa treťou dávkou vakcíny," dodal premiér.



Britský minister zdravotníctva Sajid Javid pre Sky News potvrdil, že v súčasnosti leží v nemocnici "asi desať ľudí", ktorí sa nakazili novým variantom koronavírusu.



V nedeľu Spojené kráľovstvo oznámilo ďalších 1239 potvrdených prípadov variantu omikron. Išlo o najvyšší denný nárast. Celkový počet prípadov nového variantu v Británii je 3137.