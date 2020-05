V nemocniciach na Novom Zélande nie sú žiadni pacienti s COVID-19

Wellington 27. mája (TASR) - Prvýkrát od vyhlásenia karanténnych opatrení sa po niekoľkých mesiacoch v nemocniciach na Novom Zélande nenachádzajú nijakí pacienti s ochorením COVID-19. V stredu o tom informovala spravodajská televízia CNN.



"Po prepustení pacienta z nemocnice Middlemore v Aucklande už v nemocniciach nie je nikto s ochorením COVID-19," konštatoval na stredajšej tlačovej konferencii výkonný riaditeľ novozélandského ministerstva zdravotníctva Ashley Bloomfield.



Úrady na Novom Zélande v stredu nezaznamenali nijaké úmrtia v dôsledku nového druhu koronavírusu a už piaty deň za sebou ani žiadne nové potvrdené prípady.



Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa registrovali na Novom Zélande od vypuknutia pandémie 1504 infikovaných a 21 úmrtí.



Premiérka Jacinda Ardernová 14. marca oznámila, že cestovatelia zo zahraničia budú musieť po príchode do krajiny stráviť 2 týždne v domácej izolácii. O 5 dní neskôr už mali všetci cudzinci zákaz prekročiť hranice. Obmedzenie pohybu osôb premiérka oznámila 23. marca.



Od 14. mája úrady začali v postupných fázach karanténne opatrenia uvoľňovať. Ľudia sa tak vracajú späť do barov, parkov a škôl.



Bloomfield napriek tomu varoval, aby ľudia aj naďalej dbali na prevenciu a ak je to možné, dodržiavali medzi sebou odstupy. V krajine stále platí druhý pohotovostný stupeň čo znamená, že šírenie choroby je síce pod kontrolou, avšak riziko prenosu nákazy z človeka na človeka stále existuje.