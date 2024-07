V Nepále našli ďalšie telá z autobusov s vyše 50 nezvestnými ľuďmi

Káthmandu 15. júla (TASR) – Záchranári v Nepále našli v nedeľu ďalších päť tiel z približne 50 nezvestných osôb, ktoré sa stratili v piatok, keď prudký zosuv pôdy strhol do rieky dva autobusy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Jedno z tiel sa našlo približne 25 kilometrov od miesta nehody," vyhlásil pre AFP policajný hovorca Dan Bahadur Karki a dodal, že jednu z obetí identifikovali ako občana Indie.



Do pátrania po nezvestných je zapojených viac než 300 policajtov vrátane potápačov, ktorí v rieke pátrajú po telách aj po vrakoch autobusov, vyhlásil nepálsky policajný hovorca Kumar Neupane. Ďalšie tímy prehľadávajú kalné vody rieky na člnoch pomocou snímačov, dodal. Rieka je úzka a hlboká, pátranie komplikujú prudké prúdy, ktoré tento týždeň ešte posilnili prívalové dažde, píše AFP.



Smrteľné nehody sú podľa AFP v hornatej himalájskej krajine časté pre zlú konštrukciu ciest, zlý technický stav vozidiel a bezohľadnú jazdu. Na základe vládnych údajov prišlo na nepálskych cestách za 12 mesiacov do apríla tohto roka o život takmer 2400 ľudí.



Monzúnové obdobie prináša do Nepálu od júna do septembra silné dažde, ktoré tam často spôsobujú zosuvy pôdy. Podľa údajov polície od začiatku monzúnov v júni zabili záplavy, zosuvy pôdy a zásahy bleskom v celej krajine 88 ľudí.