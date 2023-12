V Nepále odhalili 10 ľudí, ktorí navádzali na službu v ruskej armáde

Káthmandu 6. decembra (TASR) - Polícia v Nepále zadržala desať ľudí, ktorí posielali mladých Nepálčanov do Ruska, aby sa tam dali naverbovať do ruskej armády, informovala v stredu agentúra Reuters.



Podľa okresnej polície v Káthmandu zadržaní zinkasovali od každého z mladých mužov po 9000 dolárov a následne ich - väčšinou cez Spojené arabské emiráty a na turistické víza - poslali do Ruska, kde boli prijatí do ruskej armády.



"Ide o pašovanie ľudí... o organizovaný zločin," konštatoval náčelník polície Káthmandu Bhupéndra Chatri.



Reuters doplnil, že začiatkom tohto týždňa Nepál vyzval ruské úrady, aby neregrutovali nepálskych občanov do ruskej armády. Táto výzva sa objavila po medializovaných správach, že na ukrajinskom fronte zahynulo šesť naverbovaných Nepálčanov.



Ministerstvo zahraničných vecí Nepálu medzičasom zverejnilo mená týchto obetí a požiadalo o prevoz ich tiel do Nepálu, ako aj o vyplatenie odškodného ich rodinám.



Ruské úrady tieto vyhlásenia nekomentovali, doplnila britská stanica BBC.



Nepálski vojaci – gurkhovia – sú známi svojou statočnosťou a schopnosťou bojovať; v britskej a indickej armáde slúžia po získaní nezávislosti Indie v roku 1947 v súlade s dohodou medzi týmito tromi stranami, poznamenal Reuters, ktorý dodal, že s Ruskom takéto dohody uzavreté neboli.