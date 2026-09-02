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V Nepále sa konajú symbolické pohreby za nezvestných po povodni
Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil, že počet nezvestných Austrálčanov v Nepále klesol zo 43 na 38 po tom, ako bolo v noci potvrdené, že päť ľudí je v bezpečí.
Autor TASR
Káthmandu 2. septembra (TASR) - Niekoľko turistov, ktorých po povodni v Nepále vyhlásili za nezvestných, sa skontaktovalo s úradmi. Uviedli v stredu predstavitelia v čase, keď rodiny miestnych obyvateľov, ktorí sú po minulotýždňovej katastrofe naďalej nezvestní, usporiadali symbolické pohreby za svojich blízkych. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Nepálske ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že zatiaľ sa podarilo zachrániť 324 cudzincov. Nezvestných ostáva ďalších 590 ľudí z 39 krajín. Záchranári podľa agentúry AFP našli už najmenej 1204 tiel.
Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil, že počet nezvestných Austrálčanov v Nepále klesol zo 43 na 38 po tom, ako bolo v noci potvrdené, že päť ľudí je v bezpečí.
„Uprostred celej tejto tragédie vidíme aj nejaké pozitívne správy. Dnes bolo potvrdené, že ďalších päť Austrálčanov je v bezpečí,“ povedal Albanese. „Samozrejme, dúfame, že sa objavia ďalšie pozitívne správy, a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme spolupracovali s úradmi,“ dodal.
Hovorca Nepálskej rady pre cestovný ruch informoval, že najmenej päť ďalších turistov, ktorí boli nezvestní, sa v uplynulých dňoch prostredníctvom emailu alebo telefónu spojili s úradmi.
Niekoľko rodín v Nuwakote - jednom z najviac postihnutých okresoch - usporiadali symbolické pohreby za svojich príbuzných, ktorí sú stále nezvestní.
AFP informuje, že v hlavnom meste stovky ľudí čakali v rade, aby poskytli vzorky DNA v snahe identifikovať svojich blízkych medzi stovkami tiel. Keďže márnice sú preplnené, niektoré telá už pochovali.
Záchranári stále pátrajú po preživších, a to aj prekopávaním hutného bahna, ktoré zasypalo viaceré tunely vodných elektrární. Z nich sa im zatiaľ podarilo vytiahnuť len mŕtve telá.
Čínska stanica CCTV v stredu informovala, že Čína otvorila jedinú prístupovú cestu k hraničnému priechodu Gyirong do Nepálu, ktorú zničila minulotýždňová povodeň. Táto cesta teraz umožní ťažkej technike dostať sa do najviac zasiahnutej oblasti.
Nepálske ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že zatiaľ sa podarilo zachrániť 324 cudzincov. Nezvestných ostáva ďalších 590 ľudí z 39 krajín. Záchranári podľa agentúry AFP našli už najmenej 1204 tiel.
Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil, že počet nezvestných Austrálčanov v Nepále klesol zo 43 na 38 po tom, ako bolo v noci potvrdené, že päť ľudí je v bezpečí.
„Uprostred celej tejto tragédie vidíme aj nejaké pozitívne správy. Dnes bolo potvrdené, že ďalších päť Austrálčanov je v bezpečí,“ povedal Albanese. „Samozrejme, dúfame, že sa objavia ďalšie pozitívne správy, a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme spolupracovali s úradmi,“ dodal.
Hovorca Nepálskej rady pre cestovný ruch informoval, že najmenej päť ďalších turistov, ktorí boli nezvestní, sa v uplynulých dňoch prostredníctvom emailu alebo telefónu spojili s úradmi.
Niekoľko rodín v Nuwakote - jednom z najviac postihnutých okresoch - usporiadali symbolické pohreby za svojich príbuzných, ktorí sú stále nezvestní.
AFP informuje, že v hlavnom meste stovky ľudí čakali v rade, aby poskytli vzorky DNA v snahe identifikovať svojich blízkych medzi stovkami tiel. Keďže márnice sú preplnené, niektoré telá už pochovali.
Záchranári stále pátrajú po preživších, a to aj prekopávaním hutného bahna, ktoré zasypalo viaceré tunely vodných elektrární. Z nich sa im zatiaľ podarilo vytiahnuť len mŕtve telá.
Čínska stanica CCTV v stredu informovala, že Čína otvorila jedinú prístupovú cestu k hraničnému priechodu Gyirong do Nepálu, ktorú zničila minulotýždňová povodeň. Táto cesta teraz umožní ťažkej technike dostať sa do najviac zasiahnutej oblasti.