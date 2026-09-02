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V Nepále sa konajú symbolické pohreby za nezvestných po povodni

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Príslušníci nepálskej polície pripravujú telá obetí bleskových záplav na hromadný pohreb v Káthmandu v Nepále; utorok 1. septembra 2026. Foto: TASR/AP

Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil, že počet nezvestných Austrálčanov v Nepále klesol zo 43 na 38 po tom, ako bolo v noci potvrdené, že päť ľudí je v bezpečí.

Autor TASR
Káthmandu 2. septembra (TASR) - Niekoľko turistov, ktorých po povodni v Nepále vyhlásili za nezvestných, sa skontaktovalo s úradmi. Uviedli v stredu predstavitelia v čase, keď rodiny miestnych obyvateľov, ktorí sú po minulotýždňovej katastrofe naďalej nezvestní, usporiadali symbolické pohreby za svojich blízkych. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Nepálske ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že zatiaľ sa podarilo zachrániť 324 cudzincov. Nezvestných ostáva ďalších 590 ľudí z 39 krajín. Záchranári podľa agentúry AFP našli už najmenej 1204 tiel.

Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil, že počet nezvestných Austrálčanov v Nepále klesol zo 43 na 38 po tom, ako bolo v noci potvrdené, že päť ľudí je v bezpečí.

„Uprostred celej tejto tragédie vidíme aj nejaké pozitívne správy. Dnes bolo potvrdené, že ďalších päť Austrálčanov je v bezpečí,“ povedal Albanese. „Samozrejme, dúfame, že sa objavia ďalšie pozitívne správy, a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme spolupracovali s úradmi,“ dodal.

Hovorca Nepálskej rady pre cestovný ruch informoval, že najmenej päť ďalších turistov, ktorí boli nezvestní, sa v uplynulých dňoch prostredníctvom emailu alebo telefónu spojili s úradmi.

Niekoľko rodín v Nuwakote - jednom z najviac postihnutých okresoch - usporiadali symbolické pohreby za svojich príbuzných, ktorí sú stále nezvestní.

AFP informuje, že v hlavnom meste stovky ľudí čakali v rade, aby poskytli vzorky DNA v snahe identifikovať svojich blízkych medzi stovkami tiel. Keďže márnice sú preplnené, niektoré telá už pochovali.

Záchranári stále pátrajú po preživších, a to aj prekopávaním hutného bahna, ktoré zasypalo viaceré tunely vodných elektrární. Z nich sa im zatiaľ podarilo vytiahnuť len mŕtve telá.

Čínska stanica CCTV v stredu informovala, že Čína otvorila jedinú prístupovú cestu k hraničnému priechodu Gyirong do Nepálu, ktorú zničila minulotýždňová povodeň. Táto cesta teraz umožní ťažkej technike dostať sa do najviac zasiahnutej oblasti.
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