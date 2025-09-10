< sekcia Zahraničie
V Nepále sa po smrtiacich protestoch snažia obnoviť poriadok v krajine
Autor TASR
Káthmandu 10. septembra (TASR) - Nepálska armáda v stredu prevzala kontrolu nad hlavným mestom a zaviedla zákaz vychádzania. V uplynulých dňoch desaťtisíce protestujúcich podpaľovali domy a súkromné sídla viacerých politikov vrátane parlamentu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Masové protesty sa v pondelok začali v reakcii na zákaz sociálnych sietí. Plán zablokovať prístup k vyše 20 sociálnym sieťam vrátane Facebooku, X a YouTube oznámila nepálska vláda minulý štvrtok. Ako dôvod uviedla, že si nesplnili povinnosť registrovať sa v stanovenom termíne. Podľa agentúry AP protesty podnietila predovšetkým rastúca frustrácia a nespokojnosť s politickými stranami, ktoré sú údajne skorumpované. Protesty pokračovali napriek tomu, že vláda od zákazu napokon upustila.
Násilné protesty si dovedna vyžiadali najmenej 21 obetí vrátane dvoch policajtov, na čo premiér Khadga Prasád Šarma Oli v utorok reagoval oznámením, že odstupuje z funkcie.
Podľa polície od začiatku protestov ušlo z väzníc v celej krajine vyše 13.500 väzňov. Vojakom sa v stredu podarilo zabrániť úteku väzňov z hlavnej väznice v Káthmandu a následne ich previezli do iných zariadení.
Rokovania s vedúcimi demonštrácií sa začali v priebehu dňa v hlavnej veliteľskej základni nepálskej armády, ale nedospeli k žiadnemu rozhodnutiu, konštatuje AP. Náčelník armády generál Ashok Raj Sigdel rokoval „s príslušnými zainteresovanými stranami a s predstaviteľmi generácie Z“, uviedol hovorca armády Rajaram Basnet s odkazom na voľný názov zastrešujúci mladých protestujúcich.
Zástupca protestujúcich počas rokovaní navrhol na post predsedníčky dočasnej vlády Sushilu Karkiovú, bývalú predsedníčku Najvyššieho súdu. Karkiová je jedinou ženou, ktorá zastávala túto funkciu. Pred veliteľstvom armády sa však zhromaždil malý dav a niekoľko ľudí bolo proti tomuto rozhodnutiu.
V Nepále sa armáda mobilizuje len zriedka a zasahuje len v prípadoch, keď polícia nedokáže zvládnuť situáciu.
