V Nepáli nariadili obmedziť počet povolení výstupov na najvyššie hory

Káthmandu 3. mája (TASR) - Nepálsky najvyšší súd nariadil vláde, aby obmedzila počet povolení na výstup na Mount Everest a ďalšie vysoké hory. Agentúre AFP to v piatok povedal právnik, ktorý sa zasadzoval o takéto obmedzenie, informuje TASR.



Súd takto rozhodol už koncom apríla, verdikt bol však zverejnený len tento týždeň. Podľa zmieneného právnika Dipaka Bikrama Mišru súd verdiktom reagoval na obavy verejnosti o hory a životné prostredie. "Nariadili obmedzenie počtu horolezcov... a prijali tiež opatrenia na nakladanie s odpadom a ochranu životného prostredia v horách," priblížil.



Vo verdikte sa uvádza, že kapacita hôr "sa musí rešpektovať" a mal by sa stanoviť maximálny počet povolení na výstup. Rozsudok však nebol zverejnený v plnom znení, pričom v jeho zhrnutí nefigurujú nijaké konkrétne čísla týkajúce sa obmedzenia povolení na výstup.



Súd okrem toho nariadil aj obmedzenie používania vrtuľníkov v horách, a to len na záchranné akcie. Vrtuľníky sa v posledných rokoch často využívali na prepravu horolezeckých tímov do základných táborov či cez nebezpečný terén.



Nepál v súčasnosti udeľuje povolenia na výstup na Everest všetkým, ktorí o to požiadajú a zaplatia 11.000 dolárov (10.215 eur). Vlani výstup povolil rekordnému počtu 478 horolezcov.



V dôsledku preľudnenia pod samotným vrcholom najvyššej hory sveta museli v roku 2019 expedície čakať na výstup celé hodiny v mrazivých teplotách a pri riziku, že dôjde k vyčerpaniu kyslíka, v dôsledku čoho by mohli horolezci skolabovať. AFP pripomína, že prinajmenšom štyri z celkových 11 úmrtí, ku ktorým v tom roku došlo na Evereste, sa pripisujú práve preľudneniu.



V Nepále sa nachádza osem z desiatich najvyšších vrcholov sveta. Tamojšie úrady vydali pre tohoročnú sezónu povolenie na zdolanie hôr 945 horolezcom, z čoho v 403 prípadoch išlo o povolenie na výstup na Everest.