V Nepáli počet obetí zemetrasenia stúpol na najmenej 157

Káthmandu 5. novembra (TASR) - Na najmenej 157 stúpol počet ľudí, ktorí zahynuli pri piatkovom zemetrasení s magnitúdou 5,6, ktoré zasiahlo odľahlú časť Nepálu. Ďalších 170 osôb bolo zranených. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Otrasy zasiahli západ tejto himalájskej krajiny v piatok neskoro večer. Geologická služba Spojených štátov (USGS) ich namerala v hĺbke iba 18 kilometrov. V oblasti došlo k zrúteniu viacerých domov.



"Máme správy, podľa ktorých je veľa ľudí stále zahrabaných pod troskami," povedal zástupca miestnej správy v okrese Džadžarkot neďaleko epicentra zemetrasenia.



Krátko po zemetrasení sa v niektorých postihnutých dedinách spustili záchranné práce, uviedol. Dodal však, že posádky mali problém dostať sa do niektorých oblastí kvôli zosuvom pôdy, ktoré zablokovali cesty.



Nepálsky premiér Pušpa Kamál navštívil postihnutú oblasť v sobotu a stretol sa so zranenými ľuďmi v miestnej nemocnici, informovali médiá.



Mnohí zranení boli letecky transportovaní do nemocníc na urgentné ošetrenie, keďže postihnuté oblasti nemajú potrebnú infraštruktúru, uvádzajú miestne médiá.



Nepál leží na hlavnom geologickom zlome, kde indická tektonická doska tlačí na eurázijskú dosku a vytvára pohorie Himaláje, pričom zemetrasenia sú tu pravidelným javom.



V roku 2015, keď Nepál zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,8 a zničilo viac ako pol milióna domov, zahynulo takmer 9000 ľudí a viac ako 22.000 bolo zranených. Prírodný živel zároveň poškodil alebo zničil takmer 8000 škôl.



Stovky pamiatok a kráľovských palácov - vrátane tých zapísaných na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v údolí Káthmandu -, ktoré priťahovali návštevníkov z celého sveta, boli zničené, čo bol veľký úder pre cestovný ruch.