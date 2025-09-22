< sekcia Zahraničie
V Nepáli zriadili výbor na vyšetrovanie násilia počas protestov
Protesty začali 8. septembra v metropole Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz platforiem sociálnych médií.
Autor TASR
Káthmandu 22. septembra (TASR) - Nepálska dočasná vláda vedená premiérkou Sušílou Kárkíovou zriadila výbor na vyšetrovanie násilia počas nedávnych protestov, pri ktorých zahynulo najmenej 74 ľudí a viedli k rezignácii predsedu vlády Prasáda Šarmu Olího. V pondelok to oznámil dočasný minister financií Ramešvore Chanal, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Protesty začali 8. septembra v metropole Káthmandu ako reakcia na medzičasom zrušený zákaz platforiem sociálnych médií a rýchlo sa z nich stali násilné protivládne demonštrácie s účasťou desaťtisícov predovšetkým mladých ľudí. Protestujúci okrem iného zapálili hlavnú budovu parlamentu, zničili vládne budovy aj domovy politikov.
Počas týchto protestov utrpelo zranenia viac ako 2100 ľudí. Chanal uviedol, že trojčlenný výbor dostal tri mesiace na dokončenie vyšetrovania.
„Bude vyšetrovať...straty na životoch a majetku počas protestov, excesy na oboch stranách a osoby zapojené do podpaľačstva a vandalizmu počas hnutia,“ povedal minister.
Bývalý premiér na sociálnych sieťach taktiež žiadal vyšetrovanie násilia a povedal, že jeho vláda nenariadila polícii, aby strieľala po protestujúcich. Na protestoch sa podľa nich zúčastnili aj osoby zvonka a polícia nedisponovala typom zbraní, ktoré boli použité pri streľbe do davu.
