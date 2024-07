V nepálskych autobusoch, ktoré zosuv strhol do rieky, bolo 65 ľudí

Káthmandu 16. júla (TASR) - V dvoch autobusoch, ktoré sa v Nepále v piatok zrútili do rozvodnenej rieky, sa v čase nehody nachádzalo dovedna 65 ľudí. Záchranárom sa podarilo z vody vytiahnuť 14 tiel, oznámili v utorok miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Osem nájdených obetí sa podarilo identifikovať a ich telá odovzdajú rodinám. Šiesti z nich mali pritom indické občianstvo.



Oba autobusy jazdili v piatok ráno po diaľnici spájajúcej nepálske hlavné mesto s juhom krajiny, keď ich do rieky strhol zosuv pôdy spôsobenými prívalovým dažďom. K nehode prišlo neďaleko Simaltalu asi 120 kilometrov západne od Káthmandu.



Telá obetí pritom rieka Trišuli odniesla po prúde do vzdialenosti až 100 kilometrov. Miestne úrady zverejnili zoznam, ktorý obsahoval mená a iné informácie o 65 ľudoch, ktorí boli v autobusoch. Na palube jedného bolo 38 ľudí, v druhom sa ich viezlo 27. Nehodu prežili traja ľudia.



Stovky záchranárov a príslušníkov armády prehľadávali po prúde v utorok rieku, no nepodarilo sa im nájsť nijaké stopy po autobusoch.



Prúd riek v Nepále je vo všeobecnosti silný a rýchly pre hornatý terén krajiny. Monzúnové dažde v posledných dňoch navyše spôsobili rozvodnenie riek a v dôsledku bahna sa mnohé zafarbili do hneda. Je preto ťažké v nich spozorovať vraky autobusov.



Monzúnové obdobie prináša do Nepálu každý rok od júna do septembra výdatné zrážky, ktoré často vyvolajú v tejto hornatej himalájskej krajine zosuvy pôdy, pripomína AP.