V New Jersey pred mešitou postrelili imáma, je v kritickom stave

New Yorku 3. januára (TASR) - Muž v meste Newark v americkom štáte New Jersey utrpel v stredu vážne strelné zranenia a nachádza sa v kritickom stave. Motív streľby zatiaľ nie je známy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia uviedla, že reagovala na oznámenie o streľbe, zranený bol imám a že k incidentu došlo pred mešitou. Vo veci sa začalo vyšetrovanie.



"Sme hlboko znepokojení touto udalosťou a modlíme sa za rýchle uzdravenie imáma. Každý, kto má informácie o streľbe, by mal okamžite kontaktovať miestnu políciu," povedala manažérka komunikácie Rady pre americko-islamské vzťahy (CAIR) v New Jersey Dina Sayedahmedová.



Od vypuknutia vojny Izraela s militantným hnutím Hamas došlo v Spojených štátoch k nárastu islamofóbnych a antisemitských útokov, pripomína AFP.