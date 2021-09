V New Orleans je stále 800.000 domácností bez energie

New Orleans 4. septembra (TASR) - Výpadok elektriny v meste New Orleans po ničivej tropickej búrke Ida stále pretrváva, pričom postihnutých je viac než 800.000 domácností a firiem.



Dodávky elektrickej energie by sa mali plne obnoviť až v strede budúceho týždňa, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestnu energetickú spoločnosť.



V dôsledku poškodenia elektrického vedenia ostalo pôvodne bez energie viac ako milión domácností a firiem v americkom štáte Louisiana. Spoločnosť Entergy, dodávajúca elektrickú energiu do mesta New Orleans žiada zákazníkov o trpezlivosť. V teréne je viac ako 25.000 pracovníkov zo 40 amerických štátov, ktorí sa snažia opraviť 14.000 poškodených stožiarov elektrického vedenia a 2.200 transformátorov.



Hurikán Ida zoslabol v priebehu pondelka nad americkým štátom Mississippi na tropickú búrku. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo zasiahol štát Louisiana ako jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v dejinách USA.



Americký prezident Joe Biden v reakcii na výčiny počasia upozornil, že extrémne búrky ako Ida sú pripomienkou toho, že klimatická kríza je skutočná a krajina musí byť lepšie pripravená.