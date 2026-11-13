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V New Orleans narazil tanker do výletnej lode, prevrátila sa na bok
Podľa prvotných správ niekoľko ľudí spadlo do vody.
Autor TASR
New Orleans 13. novembra (TASR) — K zrážke dvoch lodí došlo v piatok v prístave amerického mesta New Orleans. Tanker Atlantic Asphalt tam narazil do zakotveného výletného kolesového parníka American Heritage, na palube ktorého sa v tom čase nachádzalo 129 pasažierov a členov posádky. Podľa prvotných správ niekoľko ľudí spadlo do vody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a miestnej televízie FOX 8 New Orleans.
Nehoda sa stala približne o 12.30 h miestneho času (19.30 h SEČ) v prístave Port of New Orleans. Výletná loď American Heritage spoločnosti American Cruise Lines kotvila pri móle už približne dve hodiny, pričom prebiehalo vyloďovanie pasažierov. Po náraze tankera začala výletná loď naberať vodu a podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach sa čiastočne prevrátila.
Na mieste zasahuje americká pobrežná stráž, prístavná polícia, hasiči a záchranári. Zachránených pasažierov previezli do administratívnej budovy prístavu, kde im poskytujú pomoc.
O prípadných zraneniach alebo úmrtiach nebolo bezprostredne nič známe.
Nehoda sa stala približne o 12.30 h miestneho času (19.30 h SEČ) v prístave Port of New Orleans. Výletná loď American Heritage spoločnosti American Cruise Lines kotvila pri móle už približne dve hodiny, pričom prebiehalo vyloďovanie pasažierov. Po náraze tankera začala výletná loď naberať vodu a podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach sa čiastočne prevrátila.
Na mieste zasahuje americká pobrežná stráž, prístavná polícia, hasiči a záchranári. Zachránených pasažierov previezli do administratívnej budovy prístavu, kde im poskytujú pomoc.
O prípadných zraneniach alebo úmrtiach nebolo bezprostredne nič známe.