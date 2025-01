V New Orleans sa konal prvý karnevalový sprievod od novoročného útoku

New Orleans 7. januára (TASR) - V pondelok večer cez ulice New Orleansu prešiel prvý karnevalový sprievod sezóny. Prechádzal len niekoľko blokov od miesta, kde po tragickom útoku minulý týždeň zahynulo 14 ľudí, píše TASR podľa utorkovej správy agentúry AP.



Stovky ľudí zaplnili ulice počas každoročného sprievodu Jany z Arku v historickej Francúzskej štvrti. Podľa organizátorov má podujatie vyjadriť odhodlanie mesta, ktoré sa vyrovnáva s násilným útokom, pokračovať v tradíciách. Pred sprievodom sa v mestskej katedrále konala spomienková bohoslužba, na ktorej sa zúčastnil aj prezident Joe Biden.



Tradícia Sprievodu Jany z Arku sa začala v roku 2008 a pripadá na narodeniny francúzskej hrdinky. Je zároveň koncom vianočného obdobia a začiatkom fašiangov, ktoré sa v New Orleanse končia karnevalom Mardi Gras. Nasledujúcich osem týždňov sa hoduje a zabáva až do Popolcovej stredy, ktorou sa začína veľkonočný pôst.



Karnevalové oslavy v New Orleans sú najväčšie a najznámejšie v USA, ich súčasťou sú pouličné zábavy, maškarné plesy a sprievody v uliciach.



Tento rok ich poznačí útok z 1. januára na ulici Bourbon Street. Shamsud-Din Jabbar (42) tam nadránom miestneho času vrazil autom do davu ľudí a zabil 14 osôb, ďalších viac ako 30 zranil. Vojnový veterán z amerického štátu Texas zomrel po prestrelke s policajtmi. V jeho prenajatom pickupe sa našli zbrane, výbušné zariadenie a vlajka džhihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) incident vyšetruje ako "teroristický čin".