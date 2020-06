V New Yorku jedného policajta bodli do krku, ďalších dvoch postrelili

New York 4. júna (TASR) - Jeden policajt utrpel bodné zranenie na krku, ďalší dvaja policajti strelné zranenia rúk a jednu osobu postrelili policajti v dôsledku konfrontácie, ku ktorej došlo v stredu neskoro večer v newyorskej štvrti Brooklyn. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Policajtov previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré neboli život ohrozujúce. Informácie o zdravotnom stave muža, ktorého postrelili policajti, zatiaľ nezverejnili.



K incidentu došlo v stredu tesne pred polnocou v čase, keď už v New Yorku platil skorý nočný zákaz vychádzania (už o 20.00 h miestneho času) s cieľom zabrániť ďalším násilným protestom.



Do nemocnice, kde hospitalizovali zranených policajtov, príde podľa hovorcu starosta mesta Bill de Blasio.



V New Yorku v stredu pokračovali protesty vyvolané smrťou Afroameričana Georgea Floyda. Toho minulý týždeň v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zabil počas zásahu belošský policajt. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností.



Podľa nemenovaného obyvateľa Brooklynu k streľbe došlo v čase, keď sa v oblasti protesty nekonali, preto nebolo bezprostredne jasné, či incident súvisí s nepokojmi.