V New Yorku napadli a zranili juhokórejského diplomata

Soul 10. februára (TASR) - Juhokórejský diplomat pôsobiaci pri misii OSN v Spojených štátoch, utrpel v stredu zranenia po tom, čo ho v americkom meste New York napadol neznámy muž. Ako napísali noviny New York Post, diplomat dostal úder do tváre v uliciach Manhattanu. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí v Soule, píše agentúra AFP.



"Diplomat spolupracujúci s misou OSN bol večer 9. februára v centre Manhattanu napadnutý neznámym mužom a bol zranený," uviedol juhokórejský rezort diplomacie vo vyhlásení. Ministerstvo pre ochranu súkromia dotknutej osoby nespresnilo, či sa obeťou útoku stal muž alebo žena a neuviedlo ani vek tejto osoby.



Zraneného zástupcu diplomatickej misie "ošetrili v nemocnici a po prepustení sa zotavuje", dodalo ministerstvo, ktoré miestnu políciu požiada, aby tento prípad urýchlene a dôkladne vyšetrila. Podľa správy New York Post utrpel diplomat zlomeninu nosa a páchateľ údajne utiekol. Bezprostredne nebol nikto zadržaný.



AFP pripomína, že v USA po vypuknutí pandémie COVID-19 došlo k nárastu násilných prejavov voči obyvateľstvu s ázijským pôvodom. Podľa aktivistov k tomu prispela rétorika exprezidenta Donalda Trumpa i ďalších politikov, ktorí v počiatočných fázach pandémie hovorili o "čínskom víruse".