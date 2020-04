V New Yorku obmedzia dopravu a rozšíria ulice pre chodcov a cyklistov

Washington 27. apríla (TASR) - V New Yorku, ktoré je epicentrom koronavírusu SARS-CoV-2 v Spojených štátoch, uzatvoria niektoré ulice pre vozidlá, rozšíria chodníky a vytvoria dočasné pruhy pre bicykle. Opatrenia majú za cieľ zabezpečiť väčšiu vzdialenosť medzi ľuďmi na uliciach. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na starostu New Yorku Billa de Blasia.



Oznámenie starostu prišlo len niekoľko dní potom, čo mestskí predstavitelia a sám starosta varovali pred návrhom sprístupniť ulice chodcom, keďže to nemusí byť bezpečné v tak husto zaľudnenom meste, ako je New York. Na tlačovej konferencii v pondelok však starosta uviedol, že mestská rada prišla s návrhom, ktorý zmiernil obavy polície.



"Počas nasledujúceho mesiaca vytvoríme minimálne 40 míľ (64 km) otvorených ulíc. A ako kríza pokračuje, cieľom je dostať sa na 100 míľ (160 km)," povedal Bill de Blasio. Ako dodal, mesto sa chce zamerať na ulice v okolí parkov, kde očakávajú, že sa zhromaždí mnoho ľudí, ak obmedzenia pohybu budú trvať až do leta.



Podobné opatrenia, ako plánuje New York, urobilo už niekoľko miest ako napríklad San Francisco a Denver v Spojených štátoch, Miláno, Dublin, Budapešť a Berlín v Európe.