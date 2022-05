V New Yorku odporúčajú nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch

New York 17. mája (TASR) - Predstavitelia zdravotníctva v New Yorku vydali v pondelok odporúčanie, aby ľudia nosili rúško vo všetkých vnútorných priestoroch. Mesto tým reaguje na stupeň varovania "vysoké riziko" v súvislosti s covidom, ktorý oznámili odborníci. Informovala o tom agentúra AP.



Komisár pre zdravie Ashwin Vasan upozornil, že každý "bez ohľadu na úroveň zaočkovania alebo na predchádzajúce prekonanie ochorenia COVID-19" by mal nosiť rúško alebo respirátor vždy v prostrediach ako sú obchody s potravinami, úrady a vestibuly budov. Ľudia s vysokým rizikom vážneho priebehu nákazy koronavírusom, napríklad seniori vo veku nad 65 rokov, by sa mali vyhýbať preľudneným prostrediam a nie nevyhnutnému zhromažďovaniu, dodal Vasan.



Ako ďalej uviedol, tieto odporúčania vydáva z dôvodu, že americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ohlásilo "vysoký" stupeň varovania pred covidom, čo znamená veľké komunitné šírenie koronavírusu a zvýšený tlak na systém zdravotnej starostlivosti.



Mesto New York malo uplynulý týždeň v priemere okolo 3600 hlásených nových prípadov covidu denne, ale tento počet je zrejme podhodnotený, pretože nezahŕňa pozitívne testy urobené v domácom prostredí. Denné počty prípadov infekcie stúpajú pomaly od marca, ale nedávno sa trochu ustálili, píše AP.



Stupeň rizika oznámený úradom CDC pre newyorské štvrte Queens, Manhattan, Brooklyn a Staten Island je v súčasnosti "stredný", pričom riziko v Bronxe je stále "nízke". Väčšina okolitej metropolitnej oblasti okolo New Yorku už však prešla do kategórie CDC "vysoké riziko", čo je stupeň, keď sa rúška alebo respirátory odporúčajú vo všetkých vnútorných verejných priestoroch.