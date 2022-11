V New Yorku otvárajú divadelné múzeum Broadwaya

New York 15. novembra (TASR) - Newyorská ulica Broadway, na ktorej sa nachádza množstvo divadiel, bude mať svoje vlastné múzeum. Jeho expozíciu otvoria v New Yorku v priebehu utorka. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Budova múzea sa nachádza na ulici 45. ulici (45th Street) neďaleko námestia Times Square. Medzi exponátmi sú hudobné záznamy a videozáznamy, kostýmy a ďalšie predmety, ktoré sú spojené s dejinami tejto divadelnej ulice. Návštevníci sa môžu oboznámiť aj s najznámejšími predstaveniami vrátane muzikálov West Side Story či Cats, všíma si Reuters.



Spoluzakladateľmi múzea sú podnikateľka a producentka Julie Boardmanová a podnikateľka a režisérka Diane Nicolettiová.



"Broadway tu je, ako viete, od 18. storočia. Preto sme to všetko naozaj chceli oživiť," povedala Boardmanová.



Predstavenie je považované za "broadway", keď je uvádzané v jednom z približne 40 divadiel s kapacitou 500 a viac divákov v oblasti v okolí Broadwaya v newyorskej štvrti Manhattan, vysvetľuje stanica CNN. Divadelná štvrť, tzv. Theater District, je oblasť v Manhattane, kde sa nachádza väčšina takýchto divadiel.