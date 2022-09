V New Yorku platí na niektorých miestach zákaz nosiť strelnú zbraň

New York 1. septembra (TASR) - V americkom štáte New York platí od štvrtka zákon, na základe ktorého je zakázané nosiť strelnú zbraň na námestí Times Square a iných verejných miestach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Predmetný zákon podpísala demokratická guvernérka štátu New York Kathy Hochulová a je reakciou na júnové rozhodnutie amerického Najvyššieho súdu, ktoré zakotvilo právo Američanov odísť z domu v ozbrojení. Toto rozhodnutie zrušilo newyorský zákon z roku 1913, ktorý obmedzoval nosenie strelných zbraní.



"Rozhodnutie amerického Najvyššieho súdu bol výstrel, ktorý bolo počuť na celom svete a mieril na bezpečnosť všetkých Newyorčanov," povedal starosta New Yorku Eric Adams. Dodal, že mesto sa bude voči takémuto rozhodnutiu brániť a od štvrtka vstupujú do platnosti obmedzenia týkajúce sa nosenia zbraní na "citlivých miestach", akým je napríklad námestie Times Square.



Hochulová spresnila, že zbrane, aj keby boli ukryté, budú zakázané okrem iného v newyorských baroch, knižniciach, školách, vládnych budovách a nemocniciach. Obmedzenie sa nebude vzťahovať na policajtov.