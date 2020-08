V New Yorku platí výstraha pred tornádom

New York 4. augusta (TASR) - Americké federálne Stredisko pre predpoveď búrok vydalo v utorok výstrahu pred tornádom pre mesto New York. Informovala o tom agentúra DPA.



Pravdepodobnosť vzniku tornáda je v New Yorku desať percent. Upozornenie platí do 16.00 h miestneho času (22.00 h SELČ).



Vietor v New Yorku bude pravdepodobne najsilnejší od roku 2012, keď mesto zasiahol hurikán Sandy.



Východné pobrežie Spojených štátov zasiahol v noci na utorok hurikán prvej kategórie Isaias sprevádzaný vetrom s rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu. Isaias pri svojej ceste na sever mierne zoslabol.



Guvernér štátu New Jersey Phil Murphy napriek tomu vyhlásil núdzový stav a odporučil obyvateľom, aby zostali doma.



Isaias so silou hurikánu prvej kategórie sa ešte v sobotu prehnal časťou súostrovia Bahamy, no na svojej ceste k pobrežiu amerického štátu Florida zoslabol na tropickú búrku. Oproti pôvodným predpovediam Floridu nezasiahol.