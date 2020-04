V New Yorku podľahlo koronavírusu už viac ako 1000 ľudí

New York 1. apríla (TASR) - Počet úmrtí v dôsledku nového koronavírusu v americkom meste New York neskoro v utorok miestneho času prekonal 1000. Úrady varujú, že to najhoršie má mesto stále pred sebou. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na mestské zdravotnícke úrady.



Celkovo v štáte New York zahynulo v dôsledku koronavírusu už 1500 ľudí.



Údaje mesta ukazujú, že vírus disproporčne zasahuje najmä niektoré oblasti vo štvrtiach Brooklyn a Queens.



Zdravotnícke, hasičské aj policajné zložky v meste sú preťažené. Mnohí členovia zborov ochoreli.



Podľa údajov hasičského zboru má koronavírus až 2800 príslušníkov. Policajný zbor uvádza, že na vírus SARS-CoV-2 bolo pozitívne testovaných takmer 16 percent jeho členov.



Úrady v reakcii na pandémiu budujú dočasné nemocnice v Central Parku či v niektorých budovách vlastnených mestom.



Prítomnosť koronavírusu potvrdili aj bratovi samotného guvernéra štátu New York, ktorý je moderátorom televízie CNN.



V pondelok do mestského prístavu priplávala nemocničná loď amerického vojenského námorníctva USNS Comfort, ktorá od utorka slúži ako nemocnica pre pacientov bez príznakov koronavírusu.



Štát New York celkovo zaznamenal 75.983 prípadov nákazy koronavírusom. Spojené štáty potvrdili 188.881 prípadov a sú najviac zasiahnutou krajinou na svete.